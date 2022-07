Il leggendario Carlos Santana sviene durante un concerto a Detroit “Avevo dimenticato di mangiare” Video

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilchitarrista statunitenseè svenuto sul palcounall’aperto vicino a, nel Michigan. Soccorso dal personale medico, il 74enne musicista è stato poi trasportato in ospedale dove è rimasto sotto osservazione. E’ stato lo stessoa scrivere successivamente sulla sua pagina facebook di avere “die bere acqua” e “così mi sono disidratato e sono svenuto”. Il suo manager Michael Vrionis ha detto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo tuttavia che ilprevisto questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, “sarà posticipato a data da destinarsi”.è diventato famosi negli anni ’60 e ’70, aprendo la strada a una ...

