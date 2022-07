Nick Kyrgios denunciato dall’ex fidanzata per violenza domestica: dopo Wimbledon l’udienza (Di martedì 5 luglio 2022) Nick Kyrgios è stato denunciato per violenza domestica dall’ex fidanzata Chaira Passari. Il tennista australiano, in campo mercoledì nei quarti di finale contro Garin a Wimbledon, dovrà dunque rispondere in tribunale di una grave accusa: in caso di condanna, rischia fino a due anni di carcere. L’avvocato del giocatore aussie ha confermato l’esistenza di questa denuncia: “Considerata la gravità delle accuse, che il signor Kyrgios valuta con la dovuta serietà, in questo momento non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni in merito”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022)è statoperChaira Passari. Il tennista australiano, in campo mercoledì nei quarti di finale contro Garin a, dovrà dunque rispondere in tribunale di una grave accusa: in caso di condanna, rischia fino a due anni di carcere. L’avvocato del giocatore aussie ha confermato l’esistenza di questa denuncia: “Considerata la gravità delle accuse, che il signorvaluta con la dovuta serietà, in questo momento non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni in merito”. SportFace.

