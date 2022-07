Yaya Touré: "Così ho convinto Kessie a venire al Barcellona" (Di lunedì 4 luglio 2022) Yaya Touré , classe 1983, è stato un giocatore del Barcellona e, anche se oggi è ambasciatore dei Mondiali in Qatar, continua a seguire le vicende che riguardano i catalani. Così come la campagna ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 luglio 2022), classe 1983, è stato un giocatore dele, anche se oggi è ambasciatore dei Mondiali in Qatar, continua a seguire le vicende che riguardano i catalani.come la campagna ...

Pubblicità

marco_rogerio_ : Molto deluso da Botman, era uno dei miei super pupilli. Però, anche andare al City 10 anni fa sembrava brutto. R… - mefisto94_ : @menotrentanove No dico post firma, ha scelto la squadra peggiore in cui andare quei giocatori da loro non hanno ma… - inabedofsilence : @alzheimer_dr Cresciuto nell’Inter che faceva il bello e il cattivo tempo in Italia, comprato dal Manchester City d… - Tru_Visioner : @dello__98 Zyech mi ricorda vagamente Caganolu…anche se sicuramente e’ migliore. Per me L altezza nn conta nulla, s… - FCUFL1 : New Icons David Villa ???? Zico ???? Yaya Toure ???? Batistuta ???? #FIFA23 @EASPORTSFIFA -