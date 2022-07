Le ex Repubbliche marinare si alleano: Insieme per tutelare e far rivivere le nostre nobili tradizioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Tra il X e il XIII secolo dominarono il Mediterraneo. Grazie ai commerci e alla posizione favorevole, Amalfi, Genova, Pisa e Venezia conquistarono indipendenza e ricchezza, sottraendo agli arabi il monopolio nel Mediterraneo.Rivali tra loro (Amalfi, la più antica, fu sconfitta da Pisa nel 1135, a sua volta battuta da Genova nella battaglia di Meloria del 1284, ma diventata padrona del Mediterraneo, non riuscì a vincere la supremazia di Venezia, la più longeva delle quattro Repubbliche) le signore dei mari rappresentano ancora oggi una parte fondamentale della storia italiana. Una lunga parentesi che merita di essere valorizzata anche oltre l’occasione della Regata.Ecco perché nel corso dell’ultimo Comitato Generale delle Antiche Repubbliche marinare, tenutosi ad Amalfi, si è deciso di promuovere un protocollo d’intesa attraverso il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) Tra il X e il XIII secolo dominarono il Mediterraneo. Grazie ai commerci e alla posizione favorevole, Amalfi, Genova, Pisa e Venezia conquistarono indipendenza e ricchezza, sottraendo agli arabi il monopolio nel Mediterraneo.Rivali tra loro (Amalfi, la più antica, fu sconfitta da Pisa nel 1135, a sua volta battuta da Genova nella battaglia di Meloria del 1284, ma diventata padrona del Mediterraneo, non riuscì a vincere la supremazia di Venezia, la più longeva delle quattro) le signore dei mari rappresentano ancora oggi una parte fondamentale della storia italiana. Una lunga parentesi che merita di essere valorizzata anche oltre l’occasione della Regata.Ecco perché nel corso dell’ultimo Comitato Generale delle Antiche, tenutosi ad Amalfi, si è deciso di promuovere un protocollo d’intesa attraverso il ...

