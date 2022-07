Siccità, la sofferenza della Marmolada: il ghiacciaio è già come a fine estate Le immagini girate dal drone (Di domenica 3 luglio 2022) Ai piedi della vetta più alta delle Dolomiti, tra il Veneto e il Trentino, il ghiacciaio della Marmolada è già ai primi di luglio in condizioni che normalmente si possono vedere a settembre, al termine della stagione estiva. Le scarse precipitazioni nevose dell’inverno e le temperature primaverili superiori alla media hanno provocato il parziale scioglimento del manto nevoso superficiale. Dalle immagini – girate sia dalla stazione intermedia di Serata a 3264 metri, sia dalla stazione più alta di Punta Rocca, a 3265 metri – si vede come in ampi settori il ghiaccio sia completamente scoperto, ed emergano zone rocciose e detritiche che ne diminuiscono il potere di riflessione della luce solare, accentuandone lo scioglimento. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Ai piedivetta più alta delle Dolomiti, tra il Veneto e il Trentino, ilè già ai primi di luglio in condizioni che normalmente si possono vedere a settembre, al terminestagione estiva. Le scarse precipitazioni nevose dell’inverno e le temperature primaverili superiori alla media hanno provocato il parziale scioglimento del manto nevoso superficiale. Dallesia dalla stazione intermedia di Serata a 3264 metri, sia dalla stazione più alta di Punta Rocca, a 3265 metri – si vedein ampi settori il ghiaccio sia completamente scoperto, ed emergano zone rocciose e detritiche che ne diminuiscono il potere di riflessioneluce solare, accentuandone lo scioglimento. L'articolo ...

