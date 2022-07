Pubblicità

christianrocca : C’è l’abbiamo quasi fatta. #WelcomeEukraine ?@Linkiesta ne ha? scritto il 4 aprile e complimenti a ?@pinapic? la p… - AndreaRomano9 : #Kremenchuk è nell’Ucraina centrale, a centinaia di km dal Donbass e dal fronte. I missili del regime di #Putin han… - FirenzePost : Ucraina, strage a Odessa: 21 morti per bombe su condominio e centro ricreativo. Zelensky accusa Mosca di terrorismo - infoitestero : Ucraina, ecco il missile della strage del mall. Zelensky: «Mosca non osi mentire» - Avvenire_Nei : #Ucraina Guerra giorno 128: nuova strage di civili e la sorpresa cinese sulle sanzioni -

Stamane almeno 10 missili hanno colpito l'area portuale di Mykolaiv , nel Sud dell'. Il governatore Vitaliy Kim ha denunciato l'uso da parte delle forze di Mosca di 'proiettili a grappolo ...La cosa più sorprendente è che la diminuzione dopo il 24 febbraio riguarda anche gli Stati che non hanno aderito alle misure punitive adottate da Usa e Europa per l'invasione dell'. La Russia ...Un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale di Odessa: almeno 21 le vittime accertate, 16 rimaste uccise negli appartamenti ...ROMA. – L’ennesima strage di civil insanguina l’Ucraina. Mentre ancora si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno ...