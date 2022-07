(Di venerdì 1 luglio 2022) Non più denazificazione né rovesciamento di Zelensky per instaurare un governo amico: lo Zar è più moderato di molti suoi falchi. Ma non fa passi indietro sulle condizioni per una trattativa

Corriere della Sera

Fabrizio Dragosei per www.corriere.it vladimirLui non l'aveva mai detto, ma da come era stata impostata all'inizio, l'Operazione militare speciale in Ucraina puntava decisamente ad occupare buona parte del Paese confinante e a rovesciarne ...invece appare negli ultimi giorni assai più moderato dei suoi . Rispondendo a una domanda, ha precisato che per quanto riguarda l'Ucraina l'obiettivo iniziale "è sempre lo stesso". Naturalmente,... Putin ridimensiona gli obiettivi dell’Operazione speciale: «Vogliamo solo liberare il Donbass» Il presidente russo ha deciso la nazionalizzazione della Sakhalin Energy, un consorzio impegnato nella produzione e l'esportazione di gas e greggio. attualmente è di proprietà di Gazprom, Shell, Mitsu ...Non più denazificazione né rovesciamento di Zelensky per instaurare un governo amico: lo Zar è più moderato di molti suoi falchi. ma non fa passi indietro sulle condizioni per una trattativa ...