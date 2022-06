Ostigard punta i piedi vuole solo il Napoli, il retroscena col Torino (Di giovedì 30 giugno 2022) Leo Ostigard ha deciso che nella prossima stagione vuole giocare nel Napoli e sta facendo di tutto per convincere il Brighton alla cessione. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport nelle ultime ore il Torino ha fatto un serio tentativo per portare Ostigard in maglia granata, ma non ha trovato la disponibilità al trasferimento da parte del difensore norvegese che ha messo il Napoli in cima alla sua lista dei desideri. Ed allora bisogna continua a trattare ed attendere, perché il Brighton non sembra voler abbassare le pretese economiche per Ostigard, mentre il Napoli non si spinge oltre i 5-6 milioni di euro per il suo cartellino, ben sapendo che il norvegese ha un contratto in scadenza nel 2023. Ostigard al ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Leoha deciso che nella prossima stagionegiocare nele sta facendo di tutto per convincere il Brighton alla cessione. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport nelle ultime ore ilha fatto un serio tentativo per portarein maglia granata, ma non ha trovato la disponibilità al trasferimento da parte del difensore norvegese che ha messo ilin cima alla sua lista dei desideri. Ed allora bisogna continua a trattare ed attendere, perché il Brighton non sembra voler abbassare le pretese economiche per, mentre ilnon si spinge oltre i 5-6 milioni di euro per il suo cartellino, ben sapendo che il norvegese ha un contratto in scadenza nel 2023.al ...

