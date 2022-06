Meloni e i ‘due occhioni’: “Di solito dicono che sembro Gollum…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mi è piaciuta la sigla di presentazione, era buona, neanche un insulto, di solito dicono che sono ipertiroidea, che sembro Gollum, queste cose qua…”. Ospite di ‘Un giorno da pecora’, Giorgia Meloni apprezza la sigla di presentazione dove viene definita la ‘regina delle opposizioni con due occhioni…’. ”Certe sue facce spaventano lo sa?”, provoca uno dei conduttori. ”Sì, assolutamente sì”, taglia corto la leader di Fdi che rivela: ”Mi indispettisco da sola, confesso che per questo non mi rivedo quasi mai…”. Quando le fanno notare che certe volte abbassa la voce, Meloni ride e precisa: ”Ma come, mi dicono se mai che urlo troppo… Anche io lo sostengo sempre che faccio più paura quando abbasso la voce. finché grido non ti devi preoccupare, ma quando abbasso la voce è più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mi è piaciuta la sigla di presentazione, era buona, neanche un insulto, diche sono ipertiroidea, cheGollum, queste cose qua…”. Ospite di ‘Un giorno da pecora’, Giorgiaapprezza la sigla di presentazione dove viene definita la ‘regina delle opposizioni con due occhioni…’. ”Certe sue facce spaventano lo sa?”, provoca uno dei conduttori. ”Sì, assolutamente sì”, taglia corto la leader di Fdi che rivela: ”Mi indispettisco da sola, confesso che per questo non mi rivedo quasi mai…”. Quando le fanno notare che certe volte abbassa la voce,ride e precisa: ”Ma come, mise mai che urlo troppo… Anche io lo sostengo sempre che faccio più paura quando abbasso la voce. finché grido non ti devi preoccupare, ma quando abbasso la voce è più ...

