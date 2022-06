Calciomercato Roma, ecco la tripla firma: Mourinho festeggia (Di mercoledì 29 giugno 2022) In casa Roma la società è al lavoro per accontentare tutte le richieste del tecnico Mourinho. Il portoghese vuole una squadra competitiva. Dopo la vittoria in Conference League in casa Roma c’è voglia di qualcosa in più, sia da parte dei tifosi sia da parte di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese vuole una squadra che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) In casala società è al lavoro per accontentare tutte le richieste del tecnico. Il portoghese vuole una squadra competitiva. Dopo la vittoria in Conference League in casac’è voglia di qualcosa in più, sia da parte dei tifosi sia da parte di Josè. Il tecnico portoghese vuole una squadra che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Roma-Verona e ritorno, sponda @OfficialSSLazio: un tuffo nel passato di Matteo #Cancellieri - calciomercatoit : ??#Juventus, sprint per #Zaniolo: incontro tra #Cherubini e #TiagoPinto ?? (Tuttosport) - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - romaforever_it : Calciomercato Roma, nuova offerta per Celik. C'è ancora distanza per Frattesi - PisuDavi : #Calciomercato: #Roma, nuova offerta per #Celik, distanza per #Frattesi -

Lazio, fatta per Cancellieri dal Verona: domani le visite mediche, poi la firma La Lazio di Maurizio Sarri mette le mani su un nuovo calciatore: è tutto pronto per lo sbarco a Roma di CancellieriRitorno alle origini. Matteo Cancellieri è pronto a tornare a giocare a Roma. L'esterno offensivo 20enne dell'Hellas Verona sarà presto un nuovo giocatore della Lazio. Cancellieri ©LaPresseUna trattativa abbastanza veloce, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due ... Calciomercato - Napoli, come vice Osimhen spunta il nome di Botheim Spunta un nome nuovo per l'attacco del Napoli. Si tratta del 22enne centravanti norvegese Erik Botheim, che ha ben impressionato con la maglia del Bodo Glimt in Conference League contro la Roma. L'attaccante - secondo quanto riferisce dalla Turchia il noto quotidiano sportivo locale 'Fanatik' - sarebbe finito nel mirino di alcuni club europei, tra cui il Napoli. Gli altri club ... Tag24 Roma, nuova offerta per Celik. C'è ancora distanza per Frattesi La Roma vuole chiudere per Celik del Lille e cerca l'intesa col Sassuolo per Frattesi La Roma continua a lavorare per cercare l'accordo per Celik del Lille. Nella giornata di giovedì, la società giall ... Balzani (Leggo): "La Roma deve fare un salto in più con la vicenda Dybala, è una grande occasione" Francesco Balzani, firma di Leggo, ha fatto il punto sul mercato della Roma a Te la do io Tokyo, su Centro Suono Sport - 101,5: "A Mourinho interessa il centrocampista e l’attaccante ... La Lazio di Maurizio Sarri mette le mani su un nuovo calciatore: è tutto pronto per lo sbarco adi CancellieriRitorno alle origini. Matteo Cancellieri è pronto a tornare a giocare a. L'esterno offensivo 20enne dell'Hellas Verona sarà presto un nuovo giocatore della Lazio. Cancellieri ©LaPresseUna trattativa abbastanza veloce, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due ...Spunta un nome nuovo per l'attacco del Napoli. Si tratta del 22enne centravanti norvegese Erik Botheim, che ha ben impressionato con la maglia del Bodo Glimt in Conference League contro la. L'attaccante - secondo quanto riferisce dalla Turchia il noto quotidiano sportivo locale 'Fanatik' - sarebbe finito nel mirino di alcuni club europei, tra cui il Napoli. Gli altri club ... Calciomercato Roma ultimissime La Roma vuole chiudere per Celik del Lille e cerca l'intesa col Sassuolo per Frattesi La Roma continua a lavorare per cercare l'accordo per Celik del Lille. Nella giornata di giovedì, la società giall ...Francesco Balzani, firma di Leggo, ha fatto il punto sul mercato della Roma a Te la do io Tokyo, su Centro Suono Sport - 101,5: "A Mourinho interessa il centrocampista e l’attaccante ...