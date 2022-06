Disabili, nato nella rossa Toscana il questionario della vergogna. Torselli: «E danno lezioni morali» (Di sabato 25 giugno 2022) La Regione Toscana l’ha «confezionato», il Lazio l’ha «utilizzato». A ricostruire la genesi dell’infausto questionario in cui si chiedeva ai familiari di persone con Disabilità quale fosse il loro livello di «vergogna», è stato il consigliere regionale di FdI in Toscana, Francesco Torselli, svelando tutto il suo disappunto per una di quelle «notizie che non finisci nemmeno di leggere e già ti si accappona la pelle per l’incredulità». L’incredibile vicenda del questionario della vergogna sui Disabili La notizia del questionario è emersa in relazione alla sua somministrazione da parte del Comune di Nettuno (che l’ha immediatamente ritirato), salvo poi scoprire che lo stesso testo era ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) La Regionel’ha «confezio», il Lazio l’ha «utilizzato». A ricostruire la genesi dell’infaustoin cui si chiedeva ai familiari di persone contà quale fosse il loro livello di «», è stato il consigliere regionale di FdI in, Francesco, svelando tutto il suo disappunto per una di quelle «notizie che non finisci nemmeno di leggere e già ti si accappona la pelle per l’incredulità». L’incredibile vicenda delsuiLa notizia delè emersa in relazione alla sua somministrazione da parte del Comune di Nettuno (che l’ha immediatamente ritirato), salvo poi scoprire che lo stesso testo era ...

