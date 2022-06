(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Stefanosil torneo Atp 250 di(erba, montepremi 886.500 euro). Il greco, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, supera in finale lo spagnolo Roberto, numero 20 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (7-2) in due ore e 34 minuti. Funweek.

Pubblicità

OA_Sport : ATP Mallorca 2022: va a Stefanos Tsitsipas una finale vissuta con enormi brividi. Superato Roberto Bautista Agut, i… - fisco24_info : Atp Mallorca, vince Tsitsipas: Bautista Agut ko al terzo set: (Adnkronos) - Il greco, numero 6 del mondo e seconda… - lorenzB59 : Sto guardando la finale ATP di Mallorca, praticamente un torneo sull'erba con la finale su terra battuta. ???????????? - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Di erba ne è rimasta ben poca, ma ci siamo! Dalle 15 insieme su @SuperTennisTv per la finale del torneo ATP 250 di Mal… - LorenzoAndreol4 : Di erba ne è rimasta ben poca, ma ci siamo! Dalle 15 insieme su @SuperTennisTv per la finale del torneo ATP 250 di… -

Il greco, col successo contro il francese Benjamin Bonzi , si è infatti guadagnato la possibilità di conquistare ilOpen (250), la prima in assoluto su questa superficie. Con un doppio 6 ...Oggi, sabato 25 giugno 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con le finali dei torneidi Eastbourne ee WTA di Eastbourne e Bad Homburg, i motori con il GP d'Olanda del Motomondiale, nuoto, nuoto artistico e pallanuoto con i Mondiali, e molti altri ancora. PROGRAMMA SPORT .(Adnkronos) – Stefanos Tsitsipas vince il torneo Atp 250 di Mallorca (erba, montepremi 886.500 euro). Il greco, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, supera in finale lo spagnolo Roberto ...Mallorca, 25 giu. - (Adnkronos) - Stefanos Tsitsipas vince il torneo Atp 250 di Mallorca (erba, montepremi 886.500 euro). Il greco, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, supera in finale lo ...