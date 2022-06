Di Maio: "Bene adesione consulenti del lavoro al Patto per l'export" (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli ultimi due anni hanno visto profondi mutamenti nello scenario geo politico ed economico internazionale. All'imPatto dirompente della pandemia sulle nostre società e sul nostro tessuto economico si è poi aggiunta la crisi nata dall'aggressione ingiustificata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina. Queste crisi hanno messo in evidenza le fragilità dell'ordine economico mondiale, introducendo nuovi elementi di incertezza e instabilità sui mercati internazionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro in corso a Bologna. "Strozzature delle catene globali di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, aumenti dei costi dell'energia, sono tutti fattori penalizzanti del sistema economico italiano che è sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli ultimi due anni hanno visto profondi mutamenti nello scenario geo politico ed economico internazionale. All'imdirompente della pandemia sulle nostre società e sul nostro tessuto economico si è poi aggiunta la crisi nata dall'aggressione ingiustificata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina. Queste crisi hanno messo in evidenza le fragilità dell'ordine economico mondiale, introducendo nuovi elementi di incertezza e instabilità sui mercati internazionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un video messaggio inviato al Festival delin corso a Bologna. "Strozzature delle catene globali di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, aumenti dei costi dell'energia, sono tutti fattori penalizzanti del sistema economico italiano che è sempre ...

