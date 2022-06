Maran è il nuovo allenatore del Pisa

(Di giovedì 23 giugno 2022) Rolando, ex tecnico di Cagliari e Genoa in serie A, è ildel. Lo ha annunciato il club in serata con una nota sul proprio sito internet. Il tecnico dovrebbe avere firmato ...

PISA - L'ufficialità è arrivata in serata con un comunicato del club Nerazzurro: a partire dal 1 Luglio l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra sarà affidato a Rolando Maran, che subentra a Luca D'Angelo. Ex calciatore di ruolo difensore, ha intrapreso la carriera di allenatore nel 1999. "Dopo una lunga carriera da calciatore - si legge nella nota del Pisa Sporting Club - ha intrapreso la carriera di allenatore nel 1999."