Armi per Kiev, Kuleba ringrazia Di Maio: «L’Italia ha scelto la parte giusta della storia» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ringraziato il suo omologo italiano, Luigi Di Maio, per la risoluzione di maggioranza sull’Ucraina, che ribadisce il pieno sostegno delL’Italia al Paese e che è stata approvata dal Parlamento. Un passo che è costato al ministro italiano lo strappo con il suo partito, gesto apprezzato dalle istituzioni ucraine: «Sono grato a Luigi Di Maio per la sua integrità», ha scritto su Twitter Dmytro Kuleba, suo omologo ucraino. «L’Italia ha scelto la parte giusta della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace all’Europa. Negare il sostegno all’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e a espanderla oltre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, hato il suo omologo italiano, Luigi Di, per la risoluzione di maggioranza sull’Ucraina, che ribadisce il pieno sostegno delal Paese e che è stata approvata dal Parlamento. Un passo che è costato al ministro italiano lo strappo con il suo partito, gesto apprezzato dalle istituzioni ucraine: «Sono grato a Luigi Diper la sua integrità», ha scritto su Twitter Dmytro, suo omologo ucraino. «hala: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace all’Europa. Negare il sostegno all’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e a espanderla oltre ...

Pubblicità

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - borghi_claudio : Relazione minimal di Draghi che evidentemente comincia a muoversi sulle uova e non nomina le armi nemmeno per sbaglio. - rubio_chef : Certo. Armi e soldi quanti ne volete, tanto in Italia la sanità funziona, lavoriamo 4 giorni a settimana, i salari… - seneca4949 : RT @benq_antonio: Mentre #Draghi vuole continuare ad inviare denaro e armi come un pozzo senza fine all Ucraina e alle tasche di #Zelens… - SoniaLaVera : RT @LuMan_: @GuidoCrosetto @valy_s @borghi_claudio Come si fa a rispondere così? Insulta la sua e la nostra intelligenza. Lo sa anche Melon… -