Lavoro domestico: evasi oltre 1,6 miliardi di oneri contributivi. La débacle dell’erario (Di martedì 21 giugno 2022) Sul Lavoro domestico l'Erario italiano perde ogni anno 2,7 miliardi. La parte più consistente (1,6 miliardi) è rappresentata dagli oneri contributivi evasi, mentre il restante deriva dalle mancate (o parziali) dichiarazioni dei redditi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 giugno 2022) Sull'Erario italiano perde ogni anno 2,7. La parte più consistente (1,6) è rappresentata dagli, mentre il restante deriva dalle mancate (o parziali) dichiarazioni dei redditi L'articolo proviene da Firenze Post.

