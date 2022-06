Nuoto, Thomas Ceccon poliedrico. La gestione dei 100 dorso e tutte le cartucce da sparare in finale (Di domenica 19 giugno 2022) Per Thomas Ceccon non è stato probabilmente il pomeriggio che si aspettava. Il ventunenne nato a Thiene ha dato tutto quello che aveva nei 50 delfino di quest’oggi, a cui era arrivato ritoccando per due volte il record italiano nella giornata di ieri, ma alla fine le energie sono venute meno, chiudendo solo con il quinto posto in 22.86 nella gara da vinta da Caeleb Dressel. Una performance forse viziata anche dalle fatiche precedenti. C’è da ricordare che Thomas aveva corso poco più di mezz’ora prima la semifinale dei 100 dorso, in cui era arrivato risparmiando parecchio. Era proprio quello l’obiettivo dell’azzurro, che nonostante abbia nuotato in relativa scioltezza forse non è riuscito alquanto a trattenersi, visto che senza colpo ferire ha firmato il record italiano di specialità in 52.12. Un ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Pernon è stato probabilmente il pomeriggio che si aspettava. Il ventunenne nato a Thiene ha dato tutto quello che aveva nei 50 delfino di quest’oggi, a cui era arrivato ritoccando per due volte il record italiano nella giornata di ieri, ma alla fine le energie sono venute meno, chiudendo solo con il quinto posto in 22.86 nella gara da vinta da Caeleb Dressel. Una performance forse viziata anche dalle fatiche precedenti. C’è da ricordare cheaveva corso poco più di mezz’ora prima la semidei 100, in cui era arrivato risparmiando parecchio. Era proprio quello l’obiettivo dell’azzurro, che nonostante abbia nuotato in relativa scioltezza forse non è riuscito alquanto a trattenersi, visto che senza colpo ferire ha firmato il record italiano di specialità in 52.12. Un ...

