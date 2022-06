Meloni-Mattarella, incontro riservato. Bomba-Bisignani: "Denunciato Enrico Letta" (Di domenica 19 giugno 2022) Il tiro contro Giorgia Meloni è iniziato da giorni. In particolare, dopo il voto delle amministrative che ha confermato l'ascesa verticale di Fratelli d'Italia, ecco che da sinistra sono partiti gli insulti, le denigrazioni, le accuse di fascismo e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il solito paniere di accuse contro il nemico di turno: meglio il fango che i contenuti, per i compagni. E su questa manovra e tutto quel che comporta, ecco piovere sul Tempo di oggi, domenica 19 giugno, un interessante retroscena di Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti, il quale dà conto del "piano di Enrico Letta per non votare mai", così come da titolo. Un piano che, in estrema sintesi, prevede di allungare la legislatura il più possibile, con l'obiettivo di avere Mario Draghi al timone dell'Italia ancora nel 2023. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Il tiro contro Giorgiaè iniziato da giorni. In particolare, dopo il voto delle amministrative che ha confermato l'ascesa verticale di Fratelli d'Italia, ecco che da sinistra sono partiti gli insulti, le denigrazioni, le accuse di fascismo e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il solito paniere di accuse contro il nemico di turno: meglio il fango che i contenuti, per i compagni. E su questa manovra e tutto quel che comporta, ecco piovere sul Tempo di oggi, domenica 19 giugno, un interessante retroscena di Luigi, l'uomo che sussurra ai potenti, il quale dà conto del "piano diper non votare mai", così come da titolo. Un piano che, in estrema sintesi, prevede di allungare la legislatura il più possibile, con l'obiettivo di avere Mario Draghi al timone dell'Italia ancora nel 2023. Il ...

Pubblicità

Libero_official : '#Meloni ha denunciato a #Mattarella in un incontro privato il piano di #EnricoLetta per non far votare l'#Italia':… - cristinapasque : RT @AntScibilia: Un paese marcio e corrotto non vuole un confronto fra programmi progressisti e conservatori Uno dei due schieramenti maggi… - JMorfasso : @giannantonio51 @GiuliaCortese1 No. Di coglioni.. Abbiamo Draghi e Mattarella. Eppure seguiamo grillobverlusconi o… - lia_meloni : @DavideR46325615 Grazie Renzi, grazie Draghi, grazie Mattarella - ButaEnrico : @GuidoCrosetto Dopo il delirio fascista della @GiorgiaMeloni in Spagna è praticamente impossibile che Mattarella le… -