F1 | Max Verstappen sembra senza punti deboli | superiore anche sul bagnato

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Maxappare semplicemente perfetto in tutte le condizioni. Il #1 del gruppo sta mostrando ad ogni occasione di avere un ritmoai rivali e soprattutto di non sbagliare un colpo. Qualifica o gara il risultato non cambia, la posizione resta sempre quella per l’olandese cheoggi ha siglato un giro speciale durante la Q3. Il campione del mondo in carica, in cima alla graduatoria sin dalla prima giornata di ieri, ha confermato il proprio talento in qualifica nonostante i pochi giri effettuati questa sera in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere. Il team-mate del messicano Sergio Perez, out nel Q2 dopo un errore in curva 3, si è adattato perfettamente alla monoposto austriaca ed alle difficili condizioni della pista nordamericana, tracciato in cui sbagliare può costare caro. Il feeling del leader ...