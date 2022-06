Start-up digitali. Appunti (buoni) da Malesia e Indonesia (Di sabato 18 giugno 2022) digitalizzare. Un verbo comune per Malesia e Indonesia, che hanno avviato un processo simultaneo di economia digitale per guidare il Sud-Est asiatico nel settore. La prova è negli investimenti: Malaysia digital economy corporation (Mdec), l’agenzia governativa del ministero delle Comunicazioni della Malesia, in una recente missione aziendale in Indonesia ha raccolto oltre 21 milioni di euro in opportunità digitali qualificate. Giacarta è uno dei partner tecnologici più strategici di Kuala Lumpur, grazie al suo ecosistema digitale innovativo e in rapida crescita. Mdec, attraverso il programma Gain (Gateway, amplify, investor, nurture) ha sondato le opportunità di collaborazione, di business, di condivisione mentale e di consapevolezza tra i Paesi dell’Asean, l’organizzazione che dal ... Leggi su formiche (Di sabato 18 giugno 2022)zzare. Un verbo comune per, che hanno avviato un processo simultaneo di economia digitale per guidare il Sud-Est asiatico nel settore. La prova è negli investimenti: Malaysia digital economy corporation (Mdec), l’agenzia governativa del ministero delle Comunicazioni della, in una recente missione aziendale inha raccolto oltre 21 milioni di euro in opportunitàqualificate. Giacarta è uno dei partner tecnologici più strategici di Kuala Lumpur, grazie al suo ecosistema digitale innovativo e in rapida crescita. Mdec, attraverso il programma Gain (Gateway, amplify, investor, nurture) ha sondato le opportunità di collaborazione, di business, di condivisione mentale e di consapevolezza tra i Paesi dell’Asean, l’organizzazione che dal ...

