Giulia De Lellis | è successo di nuovo | le peggiori 24 ore della sua vita!

Pubblicità

Pigi_Mas : RT @Sceltalibera1: Giulia De Lellis vaccinata, di nuovo positiva al Covid ?? - Daniela53319730 : Giulia De Lellis vaccinata, di nuovo positiva al Covid ?? - BpBaccara1 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - GastoneMappini : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - ilpozzoparlante : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… -

Come dicono le cifre, i positivi al Covid - 19 sono di nuovo in aumento. A tutti sarà capitato di notarlo anche semplicemente fra le persone più vicine, familiari o amici.Dece ne dà ulteriore conferma empirica, con una nuova positività a distanza di pochi mesi dalla prima , quando nel gennaio 2022 aveva parlato sui social di una compleanno da vivere da ..."Ho passato le peggiori 24 ore della mia vita": il drammatico racconto diDeNuova positività e anche aggressiva per Giulia De Lellis che ha di nuovo il covid e questa volta condivide l'esperienza molto dura con i suoi follower su Instagram.Cerchiamo di conoscere meglio Giulia De Lellis, giovane influencer ma anche donna molto popolare nel mondo dello spettacolo.