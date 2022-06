Cosa intendeva veramente Pietrangeli dicendo che il padel “È il trionfo delle pippe”? | VIDEO (Di venerdì 17 giugno 2022) Se si parla di racchette, palline e reti, l’opinione di uno come Nicola Pietrangeli conta eccome: l’ex numero 3 al mondo, considerato uno dei migliori tennisti italiani della storia, a Estate in Diretta su Rai 1 ha detto la sua sul padel. Con un’espressione che sembra offensiva, ma in realtà cela un pensiero più profondo. “È il trionfo delle pippe”, ha detto. Cosa ne pensi del padel? Nicola Pietrangeli:#estateindiretta pic.twitter.com/xTpytvTuqq — Il Grande Flagello (@grande flagello) June 16, 2022 Cosa intendeva veramente Pietrangeli dicendo che il padel “È il trionfo delle pippe”? Parole che hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Se si parla di racchette, palline e reti, l’opinione di uno come Nicolaconta eccome: l’ex numero 3 al mondo, considerato uno dei migliori tennisti italiani della storia, a Estate in Diretta su Rai 1 ha detto la sua sul. Con un’espressione che sembra offensiva, ma in realtà cela un pensiero più profondo. “È il”, ha detto.ne pensi del? Nicola:#estateindiretta pic.twitter.com/xTpytvTuqq — Il Grande Flagello (@grande flagello) June 16, 2022che il“È il”? Parole che hanno ...

