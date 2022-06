Ultime Notizie – Ryanair, nuovo sciopero 25 giugno: stop 24 ore piloti e assistenti di volo (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sabato 25 giugno nuovo sciopero, questa volta di 24 ore, di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink”. A proclamare la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti “visto, dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno, il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. “La protesta del 25 giugno – informano le due organizzazioni sindacali – rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo. I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sabato 25, questa volta di 24 ore, dididella compagnia aerea, Malta Air e della società CrewLink”. A proclamare la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti “visto, dopo lodello scorso 8, il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. “La protesta del 25– informano le due organizzazioni sindacali – rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo. I lavoratori italiani di, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai ...

