L'assassinio di Elena, domani l'autopsia sulla bambina. Venerdì sarà interrogata la mamma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua ad emerge ulteriori dettagli sull'omicidio della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni di Tremestieri (Catania), uccisa dalla mamma Martina Patti, di 23 anni. domani sarà una giornata... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua ad emerge ulteriori dettagli sull'omicidio della piccolaDel Pozzo, ladi 5 anni di Tremestieri (Catania), uccisa dallaMartina Patti, di 23 anni.una giornata...

Pubblicità

GazzettaDelSud : ?? L'assassinio della piccola #Elena: domani l'udienza del gip. Il legale: perizia psichiatrica per la mamma ????… - odilelly : “E quando avrò rovinato l'intera casa di Giasone, lascerò la terra e fuggirò dall'assassinio dei miei cari figli, e… - GazzettaDelSud : ?? L'ASSASSINIO DI #ELENA | La mamma «ha agito come se non fosse lei, come se avesse avuto una forza sovrannatu… - CarriaggioM : @GuidoCrosetto Magari, il giorno dell'assassinio della piccola Elena da parte della propria madre, il paragone con… - Ivamaior : ?? #AdAltaVelocità - Il barbaro assassinio della piccola #Elena a #Catania. I numeri del figlicidio negli ultimi 20… -