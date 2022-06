Entra nelle case con modi gentili e ben vestito, poi saccheggia tutto: caccia all’Arsenio Lupin di Roma (Di martedì 14 giugno 2022) Roma. Probabilmente deve aver preso lezioni direttamente da Arsenio Lupin in persona, dati i suoi modi gentili e raffinati, il buon vestiario (insospettabilissimo) e la parlantina, che gli sono valsi l’appellativo di ”ladro gentiluomo”. Lui, il ladro, avvicina le sue vittime con un sorriso rassicurante, poi le riaccompagna in appartamento con la scusa di aiutarle con la spesa. Ma poi, toglie la sua maschera di smooth criminal e trafuga con ingordigia i beni più preziosi, senza remore o scrupoli di sorta. Si tratta di un signore di mezza età, e le sue prede sono prevalentemente anziani in difficoltà. modi gentili e vestiario ricercato: smooth criminal a Roma Ad incrementare la sua fama, sembrerebbe essere anche un certo buon gusto nel vestire: abiti eleganti, ben ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022). Probabilmente deve aver preso lezioni direttamente da Arsenioin persona, dati i suoie raffinati, il buon vestiario (insospettabilissimo) e la parlantina, che gli sono valsi l’appellativo di ”ladro gentiluomo”. Lui, il ladro, avvicina le sue vittime con un sorriso rassicurante, poi le riaccompagna in appartamento con la scusa di aiutarle con la spesa. Ma poi, toglie la sua maschera di smooth criminal e trafuga con ingordigia i beni più preziosi, senza remore o scrupoli di sorta. Si tratta di un signore di mezza età, e le sue prede sono prevalentemente anziani in difficoltà.e vestiario ricercato: smooth criminal aAd incrementare la sua fama, sembrerebbe essere anche un certo buon gusto nel vestire: abiti eleganti, ben ...

Pubblicità

CorriereCitta : Entra nelle case con modi gentili e ben vestito, poi saccheggia tutto: caccia all’Arsenio Lupin di Roma - Gian19721 : @Fede_Spera86 Giusto. Ma se vediamo il Bonucci da gennaio in poi il crollo delle prestazioni e fisico è evidente. L… - Crii05T : @Zero32__ entra nelle live di grenbaud e si ridicolizza credendo di far ridere , minuto 1:45:00 circa - tveongreyjoy : Nicola Savino che entra nelle dinamiche del gioco e discute - silviodifede : I balletti ridicoli di Andrew Redmayne portano un po' a sorpresa (per quel che mi riguarda, li avevo visti parecchi… -