Corona virus: Italia, 603382 attualmente positivi a test (-13046 in un giorno) con 167505 decessi (73) e 16932500 guariti (52817). Totale di 17703887 casi (39474) Dati della protezione civile: effettuati 228559 tamponi (Di martedì 14 giugno 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 603382 attualmente positivi a test (-13046 in un giorno) con 167505 decessi (73) e 16932500 guariti (52817). Totale di 17703887 casi (39474) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 228559 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 14 giugno 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(73) e).di) proviene da Noi Notizie..

