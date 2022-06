Stoccarda su SuperTennis: Sonego c’è, martedì tocca a Musetti (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi il torinese, sesta testa di serie, batte in due set il francese Paire. In tabellone anche Musetti, subito opposto al georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding, e Berrettini, seconda testa di serie, al rientro nel tour (“bye” all’esordio) Leggi su federtennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi il torinese, sesta testa di serie, batte in due set il francese Paire. In tabellone anche, subito opposto al georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding, e Berrettini, seconda testa di serie, al rientro nel tour (“bye” all’esordio)

