Almeno 50 morti per l’attacco a Owo in Nigeria | arriva il messaggio di Osimhen FOTO

Come riportato da "Il Post" ci sarebbero almeno 50 morti e svariati feriti dopo un attacco armato ad un chiesa a Owo, Ondo State, Nigeria. Una vera e propria strage quella che si è consumata nella giornata di ieri, all'interno ed all'esterno di una chiesa cattolica a Owo, dove un gruppo di persone armate, non ancora identificate dalle autorità locali, hanno aperto il fuoco sui fedeli che seguivano la funzione religiosa. Una strage che non può e non deve lasciare indifferenti. Il cordoglio è arrivato e sta arrivando dalle varie cariche politiche Nigeriane, e non solo. Anche figure di spicco del mondo sportivo, tra i quali non poteva mancare anche il numero 9 delle "Super Aquile". FOTO: profilo ufficiale Victor Osimhen

Agenzia_Ansa : Sono almeno 50 le vittime di un attacco non ancora rivendicato sferrato nella chiesa di cattolica di San Francesco,… - Agenzia_Ansa : Sarebbero 50 le vittime di un attacco sferrato nella chiesa di San Francesco, nello stato nigeriano di Ondo, da un… - fanpage : Strage in Nigeria, assalto alla chiesa cattolica di San Francesco, ci sarebbero almeno 50 morti, molti sono bambini - MagaMago1731 : RT @ebreieisraele: #Nigeria, carneficina in una chiesa cattolica: almeno 50 morti, molti i bambini. Il commando ha fatto uso di esplosivi.… - Anna3006maria : RT @TV2000it: ????#Nigeria, strage in una #chiesa cattolica. Almeno 50 morti ???Direttore @acs_italia @alesmonteduro parla al @tg2000it: 'Non… -