- La stagione dellasi è conclusa nel migliore dei modi: qualificazione all'Europa League e vittoria della Conference League. Mourinho e i giocatori dopo la festa al Circo Massimo e quella serale a Trigoria con le ...... tra gli altri, Edmund Phelps, Premio Nobel per l'economia 2006 e Director, Center on Capitalism and Society Columbia University; Giovanni Tria, Professore Onorario di Economia, Universita' di... Roma, l’agenda per l’estate: abbonamenti, ritiro, amichevoli e Totti L’entusiasmo dei tifosi per la vittoria della Conference League si trascinerà anche nel corso della prossima stagione e ha avuto degli effetti incredibili anche sulla campagna abbonamenti. Partiamo da ...La Roma sta naturalmente programmando anche la ripresa degli allenamenti e il luogo del ritiro. La squadra si radunerà a Trigoria il 4 luglio: prima le consuete visite mediche di idoneità sportiva che ...