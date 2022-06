Ucraina | bimbo autore ' Diario' fugge da Mariupol occupata | adesso a Zaporizhia

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - E.K., il bambinodel 'di', scritto mentre si nascondeva in un seminterrato della cittadina del Mar d'Azov assediata dai russi, insieme alla sua famiglia è riuscito a fuggire daed è al sicuro. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il fotografo, Evgeny Sosnovsky pubblicando anche alcune pagine deldel bambino in cui il piccolo di appena otto anni racconta le sue ferite dalla pelle lacerata alla perdita degli affetti: i nonni, i propri cani....Nell'attesa del suo compleanno "nella mia amata",. Ecco alcuni stralci deldi E.K: "....Guerra.… Ho dormito bene, mi sono svegliato, ho sorriso e ...

