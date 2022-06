Rally, WRC Sardegna 2022: al comando la Toyota del finlandese Lappi (Di venerdì 3 giugno 2022) Al comando del Rally Italia Sardegna 2022 troviamo la Toyota di Esapekka Lappi e Janne Ferm. Il duo finlandese su GR Yaris Rally1 è salito al comando dopo 7 Prove Speciali in 01h10’41.9, assicurandosi due scratch. Alle loro spalle inseguono gli estoni Ott Tanak e Martin Jarveoja su Hyundai i20 N Rally 1, distanti appena 7 decimi. Terzo posto occupato invece dalla Ford Puma di Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais (+15.1) seguita dai compagni di squadra Craig Breen e Paul Nagle. Quinto posto infine per la Hyundai di Dani Sordo e Candido Carrera, capace di conquistare due SS di giornata. Chi non sorride sono invece Elfyn Evans e Scott Martin di Toyota, rallentati da un problema al motore. Incidente di ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) AldelItaliatroviamo ladi Esapekkae Janne Ferm. Il duosu GR Yaris1 è salito aldopo 7 Prove Speciali in 01h10’41.9, assicurandosi due scratch. Alle loro spalle inseguono gli estoni Ott Tanak e Martin Jarveoja su Hyundai i20 N1, distanti appena 7 decimi. Terzo posto occupato invece dalla Ford Puma di Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais (+15.1) seguita dai compagni di squadra Craig Breen e Paul Nagle. Quinto posto infine per la Hyundai di Dani Sordo e Candido Carrera, capace di conquistare due SS di giornata. Chi non sorride sono invece Elfyn Evans e Scott Martin di, rallentati da un problema al motore. Incidente di ...

