Le insostituibili perdite dell’esercito di Kiev nel conflitto in Ucraina

(Di venerdì 3 giugno 2022) Fog of war. La “nebbia di guerra” che avvolge il campo di battaglia e non permette di avere informazioni precise sull’avversario. In senso lato questa nebbia avvolge tutto quello che riguarda i belligeranti, che nel momento dello scoppio delsi adoperano in una propaganda finalizzata a esagerare leavversarie e ridimensionare le proprie, InsideOver.

Advertising

la Repubblica

Mosca ha assicurato che per l'Ue il gas e il petrolio russi sarannoper i prossimi 5 ... "A causa delle pesanti- sottolineano i militari di Kiev - , le truppe russe hanno ...Lesul campo di battaglia sono pesanti e quelle politiche ed economiche, per la Russia, nel ... E in questo senso, il gradimento o il dissenso sono dei termometri, per modellare ... Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Ucraina-Russia, le news dalla guerra del 2 giugno. Intelligence Us… In senso lato questa nebbia avvolge tutto quello che riguarda i belligeranti, che nel momento dello scoppio del conflitto si adoperano in una propaganda finalizzata a esagerare le perdite avversarie e ...