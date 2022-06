Koulibaly-Juventus: il club potrebbe trovare una sicurezza per la difesa (Di venerdì 3 giugno 2022) Kalidou Koulibaly potrebbe rappresentare un opzione ideale per la difesa della Juventus. Negli ultimi giorni si è parlato di un accostamento di Kalidou Koulibaly alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 giugno 2022) Kalidourappresentare un opzione ideale per ladella. Negli ultimi giorni si è parlato di un accostamento di Kalidoualla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

forumJuventus : (TS) 'La Juventus muove le sue pedine: Demiral possibile chiave per Koulibaly, Arthur all'Arsenal faciliterebbe l'a… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - ZonaBianconeri : RT @BianconeraNews: La #Juventus studia lo scambio con #Demiral per arrivare a #Koulibaly. #crocierabianconera - BianconeraNews : La #Juventus studia lo scambio con #Demiral per arrivare a #Koulibaly. #crocierabianconera - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? #Demiral cambia il #calciomercato in difesa della #Juve: da #Koulibaly a #Gabriel, ecco gli intrecci con il centrale… -