Perché si è creata la rotta balcanica dei migranti (Di giovedì 2 giugno 2022) Tra il 2019 e il 2020, l'alto rischio di mortalità nelle rotte via mare, la lentezza nelle procedure di accoglimento delle richieste d'asilo, il sovraffollamento nei centri di accoglienza hanno contribuito a trasformare la rotta balcanica in un gigantesco crocevia di richiedenti asilo provenienti dalle più disparate aree del globo. Molti dei migranti che vivono oggi in Serbia e in Bosnia arrivano ad esempio dai campi della Grecia. Nel 2019, dopo che i conservatori del partito Nuova Democrazia sono tornati al potere ad Atene, il nuovo governo ha introdotto più controlli e vincoli per i richiedenti asilo, adottando una linea decisamente più dura sull'immigrazione. Durante l'estate 2019, Atene ha ritirato la carta per l'assistenza sanitaria ai cittadini non europei, impedendo così di fatto ai migranti di accedere al ...

