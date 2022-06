L'Eredità, 'anno' trionfale per la campionessa Silvia che fa il bis (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo aver osservato un giorno di stop, L'Eredità è tornata in scena con un grande spettacolo che è culminato con i fuochi d'artificio. Nella puntata del 2 giugno, Flavio Insinna ha riaccolto la campionessa del momento, Silvia, reduce da un'altra deludente sconfitta. A sfidare l'architetto ci hanno pensato dei nuovi concorrenti tra cui uno in particolare che ha subito catturato l'attenzione degli spettatori: Manuel. Il ragazzo ha fatto sapere che gioca nella categoria A2 della pallavolo, un professionista! Nell'arco della puntata Flavio Insinna si è anche ritagliato un momento per fare un accorato appello. L'Eredità, l'accorato appello di Flavio Insinna Poco prima di partire con il gioco dei Paroloni, Flavio Insinna ha fatto un discorso importante al suo fedele pubblico. Il conduttore e attore romano ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo aver osservato un giorno di stop, L'è tornata in scena con un grande spettacolo che è culminato con i fuochi d'artificio. Nella puntata del 2 giugno, Flavio Insinna ha riaccolto ladel momento,, reduce da un'altra deludente sconfitta. A sfidare l'architetto ci hpensato dei nuovi concorrenti tra cui uno in particolare che ha subito catturato l'attenzione degli spettatori: Manuel. Il ragazzo ha fatto sapere che gioca nella categoria A2 della pallavolo, un professionista! Nell'arco della puntata Flavio Insinna si è anche ritagliato un momento per fare un accorato appello. L', l'accorato appello di Flavio Insinna Poco prima di partire con il gioco dei Paroloni, Flavio Insinna ha fatto un discorso importante al suo fedele pubblico. Il conduttore e attore romano ...

PeracchiValerio : #eredità #ghigliottina #ghigliolive Forse era meglio non buttarsi! ???? Anno?!?! ???????? - tuttidoppi : Anno #eredita - MPellei : Signore Civile Capo Perdere Settimo >>> Anno? #leredita #eredita #ghigliottina #ghigliolive - MassimoCaputi : Cosa ci lascia in eredità la Serie A? Una formazione con i migliori calciatori della stagione stilata in base alle… - McVirga86 : @Ahmed57021440 @FrancescaCphoto @FootballAndDre1 Alzando l'età media. Ottima stagione l'ultima dove un titolo lo h… -

