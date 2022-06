BTP Italia 28 giugno 2030, ufficiali le condizioni: durata 8 anni e doppio premio fedeltà dell’1% (Di mercoledì 1 giugno 2022) La notizia tanto attesa dagli investitori è finalmente arrivata: il Tesoro ha annunciato che a giugno 2022 ci sarà una nuova emissione di BTP Italia, il titolo di stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale. Il BTP Italia, fino a ieri, era il titolo che mancava da più tempo. Il precedente collocamento, infatti, risaliva addirittura a maggio 2020 quindi a due anni fa esatti. E’ stato in quel mese che il Tesoro collocò il BTP Italia maggio 2025 riscontrando un discreto successo tra i risparmiatori retail. Dopo quel collocamento ci furono mesi e mesi di silenzio (il MEF fece capire chiaramente di preferire il BTP Futura) anche se, già alla fine dello scorso anno, fu ipotizzata una nuova emissione di BTP Italia nel 2022. Con il nuovo annuncio: il Tesoro ha praticamente fatto ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 1 giugno 2022) La notizia tanto attesa dagli investitori è finalmente arrivata: il Tesoro ha annunciato che a2022 ci sarà una nuova emissione di BTP, il titolo di stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale. Il BTP, fino a ieri, era il titolo che mancava da più tempo. Il precedente collocamento, infatti, risaliva addirittura a maggio 2020 quindi a duefa esatti. E’ stato in quel mese che il Tesoro collocò il BTPmaggio 2025 riscontrando un discreto successo tra i risparmiatori retail. Dopo quel collocamento ci furono mesi e mesi di silenzio (il MEF fece capire chiaramente di preferire il BTP Futura) anche se, già alla fine dello scorso anno, fu ipotizzata una nuova emissione di BTPnel 2022. Con il nuovo annuncio: il Tesoro ha praticamente fatto ...

