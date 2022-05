Roberto Napoletano | ex direttore del Sole 24 Ore | è stato condannato in primo grado nel processo sulle cosiddette “copie gonfiate” del giornale

Pubblicità

fattoquotidiano : L’ex direttore de Il Sole 24 ore Roberto Napoletano condannato a due anni mezzo - Corriere : Copie «gonfiate» de «Il Sole 24 Ore», l’ex direttore Napoletano condannato a 2 anni e mezzo - Marco_Spark89 : RT @DomaniGiornale: Roberto #Napoletano, ex direttore del #Sole24ore, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione, per il caso d… - fede_guerrini : Condannato a 2 anni e 6 mesi l’ex direttore del Sole 24 ore Roberto Napoletano - pier2856 : RT @fortnardelli: Condannato a 2 anni e 6 mesi l’ex direttore del Sole 24 ore Roberto Napoletano Le accuse a suo carico erano di aggiotaggi… -

Così il commento diLa seconda sezione penale del tribunale di Milano ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione, ex direttore del Sole 24 Ore, con la concessione ...I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hanno condannato a 2 anni e 6 mesi l'ex direttore del Sole 24 Oreimputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie 'gonfiate'. La corte - riporta ...ha condannato in primo grado l’ex direttore de «Il Sole 24 Ore», Roberto Napoletano a 2 anni e 6 mesi e 50 mila euro di multa per i reati di «false comunicazioni sociali» nel 2015-2016 e di ...Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi l’ex direttore del Sole 24 ore Roberto Napoletano, imputato per presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel periodo in cui era ...