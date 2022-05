Il ministro francese dello sport finge di scusarsi ma se la prende in maniera subdola col Liverpool (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro dello sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto accaduto sabato sera all’esterno dello Stade de France, in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, con i tifosi rimasti accalcati per ore per un terribile caos organizzativo che avrebbe potuto sfociare in una tragedia. «Le indagini della Uefa e dell’ufficio del procuratore di Bobigny stabiliranno l’accuratezza dei fatti e cosa è successo esattamente. Credo che tutti dobbiamo capire. Quello che è emerso dalle testimonianze di tutti è che c’è stata una grande differenza tra il modo in cui il club del Real Madrid ha controllato i suoi tifosi e quello, molto più libero e diffuso, con cui i tifosi del Liverpool erano a Parigi. Ci sono stati un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Il, Amélie Oudéa-Castéra, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto accaduto sabato sera all’esternoStade de France, in occasione della finale di Champions League trae Real Madrid, con i tifosi rimasti accalcati per ore per un terribile caos organizzativo che avrebbe potuto sfociare in una tragedia. «Le indagini della Uefa e dell’ufficio del procuratore di Bobigny stabiliranno l’accuratezza dei fatti e cosa è successo esattamente. Credo che tutti dobbiamo capire. Quello che è emerso dalle testimonianze di tutti è che c’è stata una grande differenza tra il modo in cui il club del Real Madrid ha controllato i suoi tifosi e quello, molto più libero e diffuso, con cui i tifosi delerano a Parigi. Ci sono stati un ...

