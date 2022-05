Coronavirus, 24.267 casi e 66 morti. Sale il tasso di positività al 10% (Di martedì 31 maggio 2022) Il bollettino del 31 maggio 2022 Sono 24.267 i nuovi contagi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 7.537). Il numero totale di positivi nel Paese si attesta quindi a 679.394 (meno rispetto a ieri, quando erano 698.861), sono invece 17.421.410 i casi totali dall’inizio della pandemia. I decessi registrati sono 66 (ieri erano 62). Il totale delle vittime legate al Covid-19 Sale così a 166.697 nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. La situazione negli ospedali Sono 5.121 i ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica negli ospedali italiani. I ricoverati in terapia intensiva al 31 maggio sono invece 248 (-7 rispetto a ieri). Di questi, 25 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 674.025. È invece 16.575.319 ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Il bollettino del 31 maggio 2022 Sono 24.267 i nuovi contagi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 7.537). Il numero totale di positivi nel Paese si attesta quindi a 679.394 (meno rispetto a ieri, quando erano 698.861), sono invece 17.421.410 itotali dall’inizio della pandemia. I decessi registrati sono 66 (ieri erano 62). Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 166.697 nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. La situazione negli ospedali Sono 5.121 i ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica negli ospedali italiani. I ricoverati in terapia intensiva al 31 maggio sono invece 248 (-7 rispetto a ieri). Di questi, 25 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 674.025. È invece 16.575.319 ...

