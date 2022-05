Sulle armi negli Usa la fiera dell'ipocrisia e della scarsa conoscenza (Di lunedì 30 maggio 2022) All’ingresso dello Stato americano del Minnesota, provenendo dal Wisconsin, c’è un cartello raffigurante un fucile e una rivoltella. Poco sotto una scritta dice: “Puoi essere ateo, è un tuo diritto. Puoi rifiutare le armi, è un tuo diritto. Ma se un giorno un delinquente entrerà nella tua casa pregherai Dio che qualcuno armato arrivi il più presto possibile”. La frase è definitiva ma non deve ingannare, la questione delle armi nella società civile americana è una faccenda molto complessa che affonda le sue radici lontano nel tempo. Johnny, amico che abita in una cittadina ai confini ovest del Texas, mi ricorda che sul suo camino c’è un fucile da quando il governo diede al suo trisnonno quel pezzo di terra con il compito di difendere la nuova frontiera, ovvero da quando la fine dell’appezzamento ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) All’ingressoo Stato americano del Minnesota, provenendo dal Wisconsin, c’è un cartello raffigurante un fucile e una rivoltella. Poco sotto una scritta dice: “Puoi essere ateo, è un tuo diritto. Puoi rifiutare le, è un tuo diritto. Ma se un giorno un delinquente entrerà nella tua casa pregherai Dio che qualcuno armato arrivi il più presto possibile”. La frase è definitiva ma non deve ingannare, la questionenella società civile americana è una faccenda molto complessa che affonda le sue radici lontano nel tempo. Johnny, amico che abita in una cittadina ai confini ovest del Texas, mi ricorda che sul suo camino c’è un fucile da quando il governo diede al suo trisnonno quel pezzo di terra con il compito di difendere la nuova frontiera, ovvero da quando la fine’appezzamento ...

