LIVE F1 | GP Monaco 2022 in DIRETTA | bandiera rossa! Partenza rinviata | piove a dirotto

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.23 Ora non si potrà fare altro che attendere. 15.21I piloti rientrano ai box, impossibile correre al momento. Stando troppo, la pista è allagata in alcuni tratti. 15.19 Continua are a. Pista quasi allagata! Così non ci sono le condizioni per gareggiare. 15.18 Si prosegue ancora dietro la Safety Car. In queste condizioni è difficile che si possa gareggiare. 15.17 Le macchine pattinano tanto, continua are con insistenza. 15.16 GIRO DI FORMAZIONE! I piloti procedono dietro la Safety Car. Ci sono tante pozzanghere in pista. 15.15 La percentuale di pioggia era del 75% per oggi pomeriggio. Le previsioni meteo difficilmente sbagliano…Ora il ...