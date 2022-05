Totò Cuffaro come Johnny Stecchino: «Il problema di Palermo? È il traffico» (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Palermo il candidato sindaco di centrodestra Roberto Lagalla lunedì ha disertato la commemorazione di Giovanni Falcone. La decisione è arrivata dopo le polemiche sui suoi sponsor, ovvero Salvatore Cuffaro e Marcello Dell’Utri, pregiudicati per reati di mafia. E proprio Cuffaro oggi rilascia un’intervista a La Stampa in cui spiega che Lagalla non poteva andare a farsi linciare e per questo è andato da solo presso l’albero di Falcone. Anche lui ha pregato per il giudice assassinato dalla mafia a Capaci «da solo in chiesa. Non vado sotto un palco armato contro di me». Poi, nel colloquio con Giuseppe Salvaggiulo, parla della sua condanna: «Ho fatto i miei errori, mi sono costituito in carcere, ho scontato la pena senza giorni di permesso. Il giudice che me li ha negati li ha concessi a Brusca». Anche se non si può candidare a causa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ail candidato sindaco di centrodestra Roberto Lagalla lunedì ha disertato la commemorazione di Giovanni Falcone. La decisione è arrivata dopo le polemiche sui suoi sponsor, ovvero Salvatoree Marcello Dell’Utri, pregiudicati per reati di mafia. E propriooggi rilascia un’intervista a La Stampa in cui spiega che Lagalla non poteva andare a farsi linciare e per questo è andato da solo presso l’albero di Falcone. Anche lui ha pregato per il giudice assassinato dalla mafia a Capaci «da solo in chiesa. Non vado sotto un palco armato contro di me». Poi, nel colloquio con Giuseppe Salvaggiulo, parla della sua condanna: «Ho fatto i miei errori, mi sono costituito in carcere, ho scontato la pena senza giorni di permesso. Il giudice che me li ha negati li ha concessi a Brusca». Anche se non si può candidare a causa ...

