Salernitana, Iervolino: “L’anno prossimo spero in salvezza tranquilla, Cavani una suggestione” (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Salernitana ha conquistato la salvezza all’ultima giornata della stagione 2021/2022, ma la speranza per club e tifosi è quella di riuscire a salire di livello e rimanere in Serie A con meno difficoltà. Lo ha detto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a margine delle celebrazioni a Napoli per i 130 anni de Il Mattino: “Per L’anno prossimo l’obiettivo è quello di avere una permanenza tranquilla e quanto più duratura possibile in Serie A. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani, ma anche di persone di esperienza“. A proposito di giocatori esperti, Iervolino spiega: “Cavani è una suggestione venuta quasi come un sogno, è ambito dalle squadre più importanti d’Europa, vuole giocare la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laha conquistato laall’ultima giornata della stagione 2021/2022, ma la speranza per club e tifosi è quella di riuscire a salire di livello e rimanere in Serie A con meno difficoltà. Lo ha detto Danilo, presidente della, a margine delle celebrazioni a Napoli per i 130 anni de Il Mattino: “Perl’obiettivo è quello di avere una permanenzae quanto più duratura possibile in Serie A. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani, ma anche di persone di esperienza“. A proposito di giocatori esperti,spiega: “è unavenuta quasi come un sogno, è ambito dalle squadre più importanti d’Europa, vuole giocare la ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, Danilo #Iervolino: 'L'anno prossimo spero in una salvezza tranquilla. #Cavani una suggestione' - larampait : (VIDEO) #Salernitana, #Iervolino: 'Spero in #salvezza tranquilla' - serieB123 : SerieB Niente Salernitana, super colpo Cavani in Serie B - salernonotizie : Salernitana, Iervolino paga il “conto” salvezza: 12 milioni di euro tra premio e riscatti - Salvato95551627 : RT @FrancescoRoma78: #Cavani ha altre opzioni prima di pensare di valutare l'offerta della #Salernitana. La notizia è che la Salernitana lo… -