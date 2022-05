MayDay - Per mesi paga per un numero di telefono WindTre mai visto. Risolto l'inghippo e rimborsato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un esercizio commerciale da mesi pagava in fattura un numero di telefono in più per circa 45 euro non dovuti ogni mese. Un disagio notevole. Dopo gli accertamenti, la soluzione: rimborsato.... Leggi su dday (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un esercizio commerciale dava in fattura undiin più per circa 45 euro non dovuti ogni mese. Un disagio notevole. Dopo gli accertamenti, la soluzione:....

