Napoli, Cds: "Se arriva un'offerta importante per Koulibaly e Fabian, potranno partire. Anguissa il migliore quest'anno"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore della versione digitale de 'Il Corriere dello Sport'. Il miglior giocatore della stagione del Napoli? "Io credo che, se alla fine tiri le somme, il Napoli migliore sia stato quello trascinato da Anguissa. Quando Anguissa era in forma e offriva certe prestazioni, il Napoli, era una delle squadre migliori in Italia se non la migliore. Dal punto di vista 'globale', Anguissa è stato determinante anche se Di Lorenzo lo metto sul podio per la continuità che ha avuto e per la capacità di essere sempre una garanzia". Le parole di ADL su Koulibaly hanno aperto vari scenari ...

