Merano, si ustiona un ragazzo in scuola - lavoro. Studenti annunciano mobilitazioni e scioperi in tutte le città (Di sabato 21 maggio 2022) Dall'inizio dell'anno è il terzo episodio che coinvolge uno studente dopo quelli mortali in cui hanno perso la vita due giovani a Trieste e in provincia di ancona. Annunciate mobilitazioni e proteste ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 maggio 2022) Dall'inizio dell'anno è il terzo episodio che coinvolge uno studente dopo quelli mortali in cui hanno perso la vita due giovani a Trieste e in provincia di ancona. Annunciatee proteste ...

Advertising

francobus100 : Alternanza scuola-lavoro, ragazzo di 17 anni si ustiona gravemente in officina a Merano - Gigliom57 : RT @Teresat73540673: Studente si ustiona in officina a Merano durante alternanza scuola-lavoro. Lo chiamano alternanza scuola lavoro, io lo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Studente si ustiona in officina a Merano durante un percorso di alternanza scuola-lavoro #ANSA - NotizieTg : Studente si ustiona in officina Merano 10.20 Un ragazzo di 17 anni impiegato in una carrozzeria, durante un perco… - EugenioBerto70 : Studente si ustiona in officina a Merano durante alternanza scuola-lavoro -