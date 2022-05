Rinnovo Leao, Mendes fa una richiesta al Milan: la nuova proposta (Di giovedì 19 maggio 2022) Rinnovo Leao: ecco la nuova richiesta di ingaggio di Mendes. Il Milan è al lavoro per blindare al più presto il portoghese Secondo il Corriere della Sera i 4.5 milioni di euro che il Milan intendeva offrire a Leao per il Rinnovo del contratto non sarebbero più sufficienti.. Per il quotidiano dovrebbero servire minimo 5-6 milioni di euro per blindare il portoghese. Un discorso che comunque sarà affrontato al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022): ecco ladi ingaggio di. Ilè al lavoro per blindare al più presto il portoghese Secondo il Corriere della Sera i 4.5 milioni di euro che ilintendeva offrire aper ildel contratto non sarebbero più sufficienti.. Per il quotidiano dovrebbero servire minimo 5-6 milioni di euro per blindare il portoghese. Un discorso che comunque sarà affrontato al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

carlolaudisa : Un assist scudetto per #Leao dal Tribunale di Milan. Nuovo rinvio del giudice nel procedimento dello #Sporting Lisb… - infoitsport : Leao oro del Milan: vale 100 milioni. Diavolo al lavoro per il rinnovo - infoitsport : Milan, adesso Leao vale fino a 100 milioni. Gazzetta: “Può crescere ancora: si cerca il rinnovo” - infoitsport : Gazzetta: “Leao non è in vendita, no a 70 milioni dal PSG! Sul rinnovo col Milan…” - infoitsport : Rinnovo Leao: ecco la nuova richiesta di ingaggio di Mendes -