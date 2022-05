Probabili formazioni Sassuolo-Milan, trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Milan, match della trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ qui che si deciderà il campionato: i rossoneri vogliono vincere per alzare lo scudetto, ma il Sassuolo vorrà comunque finire la stagione nel migliore dei modi, motivo per cui ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 19:30 di domenica 22 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo: Torna Kyriakopoulos, ma dovrebbe partire dalla panchina. Tutti titolari i 4 top, sarà la loro ultima partita in maglia Sasol? QUI Milan: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ledi, match delladi. E’ qui che si deciderà il campionato: i rossoneri vogliono vincere per alzare lo scudetto, ma ilvorrà comunque finire la stagione nel migliore dei modi, motivo per cui ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 19:30 di domenica 22 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI: Torna Kyriakopoulos, ma dovrebbe partire dalla panchina. Tutti titolari i 4 top, sarà la loro ultima partita in maglia Sasol? QUI: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, ...

Advertising

Toro_News : ??| VERSO IL MATCH Probabili formazioni, infortunati, diffidati e ballottaggi: tutto su #TorinoRoma - zazoomblog : Salernitana-Udinese: le probabili formazioni dove vederla in tv e streaming - #Salernitana-Udinese: #probabili - TuttoRegia : Le probabili formazioni di #Reggiana vs #FeralpiSalò - VoceGiallorossa : ???????????? Le probabili formazioni di Torino-Roma - sportli26181512 : Genoa-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Genoa-Bologna (sabato 21 maggio alle ore 17… -