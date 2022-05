Napoli, domani la ripresa degli allenamenti (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il successo contro il Genoa, ilriprenderàgliall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

