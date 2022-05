Lavoratori autonomi occasionali: le novità per contrastare finti dipendenti (Di martedì 17 maggio 2022) Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio. I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono: – l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera; – l’occasionalità dell’attività, qualsiasi situazione per dirsi occasionale non deve essere svolta continuativamente; – il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro; – l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente; – la corresponsione di un corrispettivo. Al fine di contrastare l’utilizzo di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio. I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono: – l’a, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera; – l’tà dell’attività, qualsiasi situazione per dirsi occasionale non deve essere svolta continuativamente; – il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro; – l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente; – la corresponsione di un corrispettivo. Al fine dil’utilizzo di ...

Advertising

LoSchimme : Decreto Aiuti: bonus 200 euro a lavoratori dipendenti e autonomi #StudioSchimmenti - BenitoFrazzetta : @RinaldoSatolli a @QRepubblica dice che la colpa del debito pubblico è di noi lavoratori autonomi che non paghiamo… - IphoneFranco : A Quarta Repubblica Satolli si permette di dire che gli autonomi non pagano le tasse! Per lo stesso motivo dico che… - LucioSambuco : @QRepubblica arriva il sindacalista di FLP, il sindacato dei lavoratori pubblici, dopo due anni che molti suoi asso… - NicoSpinelli8 : Ho sentito a @QRepubblica 'I lavoratori autonomi sono 30 anni che non pagano le tasse'...da parte di un sindacalist… -